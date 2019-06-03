Сирийская армия обнаружила оружие боевиков в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 3 июня. Компетентные органы Сирии обнаружили множество оружия, боеприпасов, средств связи, дистанционных детонаторов и несколько угнанных автомобилей, используемых вооруженными группами, а также медицинское оборудование, принадлежащее боевикам.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Все боеприпасы и оружие хранились на тайном складе в сельской местности сирийской провинции Эль-Кунейтра.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

На кадрах можно увидеть множество оружия, которое было найдено сирийскими военными. Все это было брошено террористами после того, как сирийская правительственная армия изгнала их из провинции.

Это далеко не первый случай, когда военные САР обнаруживают оружие и боеприпасы, оставленные в освобожденных провинциях боевиками. Как правило, такое происходит практически ежедневно. В настоящее время инженерное подразделение сирийской армии продолжает осматривать провинции республики на предмет самодельных взрывных устройств или мин-ловушек, которые могли быть оставлены террористами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в ходе его завершения прочесывания освобожденных от боевиков регионов Сирии компетентные власти САР обнаружили склад с оружием, боеприпасами и медикаментами, некоторые из которых были сделаны израильтянами. Склад террористических группировок был спрятан в окрестностях сирийской провинции Эль-Кунейтра.