Сирия 3 июня. В Дамаске найден склад с американскими боеприпасами, ВВС Сирии атакуют позиции радикалов в Идлибе. «Тахрир аш-Шам» препятствует продвижении правительственной армии на севере провинции Хама. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили серию боевых вылетов на юге провинции Идлиб и ударили по расположениям боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар боевикам «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы, разминировали район в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: столкнулась с правительственной армией в Хаме.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»: усиливают меры безопасности на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

На юге провинции инженерным подразделением Сирийской арабской армии (САА) был обнаружен схрон с боеприпасами террористов в районе Дамаска Ярмук. Из тайника были изъяты снаряды для тяжелых противотанковых комплексов американского производства BGM-71 ТOW, беспилотник и множество боеприпасов и медикаментов, как передает корреспондент новостного агенства SANA News.

Провинция Алеппо

Новостной портал Halab Today TV передает, что после серии терактов в Алеппо на территория подконтрольных протурецким группировкам, первый корпус «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» запретил для жителей ношение оружия. Теперь для этого требуется специальное разрешение, которое можно получить только у боевиков. Также боевики просят мирных жителях оказать помощь «сотрудникам» военной полиции в поиске боеприпасов и оружия. В жилых районах и на площадях запрещено транспортное движение военной техники и автомобилей.

В районе Алеппо Рамусехинженерные подразделения САА провели разминирование и ликвидировали брошенные боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра»1 боеприпасы и мины-ловушки, специально оставленные ими при отступлении из района, как передает портал SANA News.

Провинция Идлиб

На юге провинции ВВС Сирии продолжают серию боевых вылетов в районы скоплений боевиков вооруженных бандформирований в ответ на провокации и нарушения режима прекращения огня в зоне «Большого Идлиба». Telegram-канал Dorarsite сообщает, что утром ВВС Сирии ударили по укреплениям джихадистов в районе населенного пункта Хиш. Второй вылет военно-воздушных сил был совершен в район города Кабасин и поселкам Абдин и Накир. Как сообщает портал Baladi News, данные о потерях джихадистов пока что уточняются.

Провинция Хама

На севере региона не прекращаются боестолкновения между правительственной армией и боевиками-джихадистами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». После прибытия подкрепления, боевики готовятся к повторному штурму города Кафр Набаль и соседнего Аль-Хувейза, откуда были вынуждены отступить ранее. Сегодня утром подразделение САА из артиллерии обстреляла укрытия джихадистов на подступах к городу Камхана, как передал Twitter-канал Baladi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)