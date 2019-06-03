Володин поблагодарил сербов за заботу о памятнике советским воинам, защищавшим Белград

Белград, 3 июня. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поблагодарил жителей Сербии за заботу о памятнике советским воинам, погибшим в войне, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российская делегация парламентариев находится с визитом в Белграде. Председатель Госдумы возложил цветы к мемориалу освободителям города и памятнику Советскому солдату.

«Мы благодарны нашим сербским друзьям за бережное отношение к могилам наших отцов и дедов, отдавших своих жизни за нашу с вами свободу. Это пример для стран, которые стали забывать, благодаря кому они живут и строят будущее. К сожалению, до сих пор мир сталкивается с проявлениями цинизма и неблагодарности», — заметил Володин, упомянув разрушение памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

«Этот акт вандализма [разрушение памятника Жукову] вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны, — добавил парламентарий. – Уверен, украинский народ даст оценку разрушителям нашей общей памяти».

В ходе визита российской делегации в Белград Володин встретится с президентом Сербии, проведет встречу с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и выступит перед сербскими коллегами.