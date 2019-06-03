В Совфеде предложили Трампу использовать свой авторитет у террористов в Сирии

Публикации в Twitter как способ разрешения военных конфликтов главой крупного государства — это несерьезно, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей недавний пост президента США Дональда Трампа.

В воскресенье хозяин Белого дома обратился в Twitter к властям России, Сирии и Ирана с призывом «прекратить бомбардировки» на территории сирийской провинции Идлиб. По словам Трампа, он якобы «слышал», что эти страны «в массовом порядке убивают мирных жителей».

«Эта манера изъясняться в Twitter, конечно, тяжело воспринимается, когда речь идет о такой большой стране, как Соединенные Штаты Америки. Twitter — это вообще несерьезно», — поделился своим мнением сенатор.

Представитель Совета Федерации обратил внимание на начальную формулировку в публикации Трампа.

«Слышал сведения, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят изо всех сил провинцию Идлиб в Сирии и в массовом порядке убивают многих мирных жителей», — с этих слов начинается твит американского президента.

В ответ Владимир Джабаров посоветовал Дональду Трампу принимать участие в разрешении международных вооруженных конфликтов на основе достоверных источников информации.

«По слухам», «говорят» — это звучит не очень красиво. Обычно главы государств пользуются проверенной информацией: разведданными или другими официальными данными», — пояснил Джабаров.

По мнению сенатора, президент США располагает значительно более эффективными методами разрешения ситуации в Сирии, нежели публикации в социальных сетях.

«Вместо того, чтобы призывать Россию остановиться, наверное, можно было бы использовать свой авторитет и свое влияние на террористов — а оно несомненно есть у американцев, — чтобы побудить их покинуть территорию Сирии. И, наверное, имело бы смысл все заинтересованные стороны посадить за стол переговоров и решать дальнейшую судьбу Идлиба, потому что вечно так продолжаться не может», — заявил собеседник ФАН.

Владимир Джабаров отметил, что начало конструктивных переговоров и завершение голословных обвинений через Интернет должно способствовать началу конституционного процесса в Сирии.

«Наверное, Идлиб — это все-таки не райское местечко, где собрались миролюбивые граждане, которых «нещадно уничтожает» Россия. Мы знаем, что в этой идлибской зоне сосредоточены остатки бандформирований международных террористов. Они постоянно наносят удары по основной сирийской территории, которая контролируется правительственными войсками, и даже пытались наносить удары по нашей авиабазе в Хмеймиме», — пояснил представитель Совфеда.

Вооруженный конфликт в Сирии между правительством президента Башара Асада и вооруженными группами, которые Запад называет «умеренной оппозицией», продолжается с 2011 года. В военных действиях участвуют террористы «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в России), убившие тысячи мирных жителей и военных.

В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН войска США начали проводить в регионе собственную операцию против ИГ1 и поддерживать противников Асада.

С 2015 году по приглашению главы Сирии в разрешении конфликта и защите мирного населения от действий террористов участвует Россия. В 2017 году после разгрома основных сил террористов наша страна начала вывод своих военных подразделений.

Между тем, остатки незаконных вооруженных формирований во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещенная в РФ) продолжают действовать в Сирии. 2 июня стало известно, что боевики продолжают переброску резервов и вооружения в демилитаризованную зону. Как сообщало ФАН, сирийским провинциям Хама и Латакия может угрожать новое наступление террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.