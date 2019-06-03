Киев, 3 июня. Новая программа сотрудничества Киева с МВФ может быть подписана в сентябре-октябре, заявил глава наблюдательного совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

По его словам, Киеву уже сейчас нужно инициировать новую программу помощи от Международного валютного фонда. Глава наблюдательного совета уточнил, что работа над новой программой может занять, в лучшем случае, пару месяцев.

Новая программа сотрудничества Украины с МВФ может быть подписана осенью. Представители МВФ приедут в Киев для обсуждения совместной работы не раньше формирования нового правительства по результатам парламентских выборов. Поэтому, по его словам, не стоит ожидать подписания документов раньше осени. Он также напомнил, что кредит выделяется не сразу после подписания программы.

Ранее МВФ разрешил Украине не поднимать цены на газ для выделения транша.

В конце 2018 года МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины на 2019 год на сумму 3,9 миллиарда долларов. В конце декабря Киев получил от МВФ первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов. Остальная часть суммы будет переведена двумя траншами в мае и ноябре 2019 года.

Ранее МВФ выдвинул Украине четыре условия для предоставления кредита. Речь, прежде всего, идет о дальнейшем повышении цен на газ до 23%. Кроме того, МВФ требует проведения антикоррупционной реформы, принятия сбалансированного бюджета и реорганизации Государственной фискальной службы.

Из-за неспособности Киева выполнять требования текущей программы МВФ, Украина должна договариваться с фондом о предоставлении кредита на 5-6 миллиардов долларов сроком на 12-15 месяцев.

Как писали украинские СМИ, переговоры с Международным валютным фондом будут проходить в условиях низкого уровня доверия к Украине. Специалисты считают, что поэтому от страны потребуют выполнения взятых на себя обязательств перед выделением кредита.

В феврале 2019 года глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман напомнил, что Украина входит в период высоких долговых выплат. Представитель МВФ отметил, что политика Национального банка Украины, направленная на накопление золотовалютных резервов, а также существенная финансовая поддержка от международного сообщества свидетельствуют о том, что Киев способен выполнять свои долговые обязательства. Он выразил уверенность, что Украина способна погашать долги по кредитам прошлых лет.