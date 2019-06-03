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Песков напомнил неготовым к диалогу США, что Россия умеет ждать

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Песков напомнил неготовым к диалогу США, что Россия умеет ждать

Москва, 3 июня. США демонстрируют неготовность развивать отношения с Россией, но Москва и президент РФ Владимир Путин умеют ждать, заявил пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что сейчас можно констатировать, что Вашингтон совсем не готов продвигаться вперед.

«Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать», — заверил он в эфире телеканала RT.

Ранее о том, что Кремль пока не получал никаких «импульсов» из Вашингтона заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Автор: Игорь Федоров
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