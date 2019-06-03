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Россия

Путин распределил гранты на проекты в сфере культуры и искусства

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Путин распределил гранты на проекты в сфере культуры и искусства

Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин распределил сто грантов на проекты в сфере культуры и искусства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства получили проекты по итогам конкурса 2018 года. В частности, в список вошли работы по производству кинофильмов, организации выставок, мастер-классов, направленные на популяризацию культурного наследия российских регионов.

Ранее Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетным семьям с семью и более детьми. Церемония награждения прошла в Александровском зале Кремля.

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Автор: Сергей Петров
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