Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть Калви среди участников ПМЭФ

Москва, 3 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть арестованного в РФ американского инвестора Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Песков заявил, что не знает, получит ли Калви право участвовать в ПМЭФ, сейчас он находится под домашним арестом. Пресс-секретарь президента РФ назвал ситуацию с Калви «очень досадной».

«Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников, но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело <…> Мы не знаем, какой характер оно носит», — заявил Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин держит дело Калви на личном контроле. Пресс-секретарь отметил, что Калви был активным игроком на российском рынке больше 15 лет. Он добавил, что Калви известен как благонадежный бизнесмен, приверженец российского рынка.

Напомним, Калви является основателем компании Baring Vostok Capital Partners, занимающейся инвестициями в Россию и страны СНГ. Его задержали в феврале сотрудники СК РФ. По данным следствия, бизнесмен, зная о задолженности у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» по кредитам перед банком в размере 2,5 миллиарда рублей, продал акции банку «Восточный экспресс».

Басманный суд Москвы 11 апреля освободил американского гражданина из следственного изолятора по просьбе следствия. Калви был переведен под домашний арест. Основатель Baring Vostok выразил готовность исполнять все условия домашнего ареста.