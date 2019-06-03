Как ударит по Украине отказ поставлять двигатели для фрегатов ВМФ РФ

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) получил возможность для отработки производства современных кораблей и их компонентов. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Замена найдена

Фрегаты проекта 11356, строительство которых было остановлено из-за срыва Украиной поставок силовых установок, смогут заменить корветы проекта 20386. Об этом порталу Flotprom рассказал начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

По двум контрактам по заказу министерства обороны калининградский завод «Янтарь» должен был построить серию из шести сторожевых кораблей проекта 11356, отметил он. Однако со строительством второй тройки кораблей были сложности.

Украинское предприятие «Зоря-Машпроект» поставляло энергетические установки для кораблей. Однако верфь получила двигатели только для трех фрегатов. Это случилось из-за обострения российско-украинских отношений. Киев заморозил военно-техническое сотрудничество с РФ. Поставки турбин попали под запрет.

Возможность для ВПК

Военный эксперт Юрий Лямин заметил, что проект 20386 все-таки официально считается корветом, а не фрегатом.

«Хотя, если верить той информации, что появлялась ранее, это должны быть очень крупные корветы водоизмещением 3400 тонн и длиной 109 метров. По размерам не так уж сильно меньше тех же сторожевых кораблей проекта 11356, которые обычно называют фрегатами. Другое дело, что, например, фрегаты проекта 22350 значительно больше. Нашему флоту сейчас очень нужны новые корабли. Проблемой является то, что происходит частая смена проектов. Как результат, корабли выпускаются небольшими сериями, и сроки их строительства зачастую сильно сдвигаются вправо», — пояснил Юрий Лямин.

Как отметил Сергей Простаков, долгое время после распада СССР украинская промышленность пользовалась оставшимися с его эпохи экономическими связями. Это касалось и чувствительной для вопросов безопасности оборонной отрасли.

«С точки зрения интересов страны для Киева не было ни малейшей причины прекращать поставки своей продукции в Россию. На внутреннем рынке на нее нет спроса, а в других странах подобные экономические ниши уже поделены и заняты крупнейшими монополистами. Бороться с ними Украине с ее деградирующей без российских заказов производственной базой уже трудно», — пояснил эксперт.

Он отметил, что отечественная программа импортозамещения стала вынужденным необходимым шагом для обеспечения безопасности страны. Ее ресурсов достаточно, чтобы восполнить выпадение из производственных цепочек украинских предприятий, и вместо них теперь заказы, работу и финансы получают российские производители. Таким образом, самоизоляция Украины от российского рынка наносит ей ощутимый экономический ущерб, негативно отражающийся и на уровне жизни граждан.

«В ситуации с заменой кораблей, очевидно, произошла переоценка необходимых для них требований, что привело к замене требуемого флотом их типа. А российский ВПК получил возможность для отработки производства современных кораблей и их компонентов, что будет важным при исполнении следующего гособоронзаказа. Данная история является показательной и для отношений Украины с Россией, и для отечественного судостроения. Она отражает успех политики импортозамещения и пагубность разрыва связей с Россией для Украины», — заключил Сергей Простаков.

Напомним, Россия собирается построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М, каждый из которых будет вооружен 48 крылатыми ракетами «Оникс», «Калибр» и «Циркон».