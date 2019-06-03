Песков посоветовал американскому бизнесу не бойкотировать ПМЭФ

Москва, 3 июня. Участников Петербургского международного экономического форума будет много, несмотря на шантаж форума из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что некоторые страны каждый год пытаются «шантажировать» этот форум, «однако в конечном итоге мы наблюдаем весьма успешное мероприятие». Представитель Кремля сказал, что в этом году на ПМЭФ приедут представители 75 стран, 270 компаний со всего мира.

«В общей сложности мы ожидаем около 15 тыс. человек, включая как международных, зарубежных, так и местных участников», — отметил пресс-секретарь главы РФ.

Прокомментировал Песков и заявление посла США в Москве о том, что он собирается бойкотировать форум. Представитель Кремля посоветовал Соединенным Штатам не делать этого и объяснил почему.

«Но это не значит, что так же поступят представители компаний, в том числе и американских», — подчеркнул он, напомнив, что американские бизнесмены традиционно участвуют в этом мероприятии «и будут и дальше это делать».

По мнению представителя Кремля, такие форумы, как ПМЭФ, просто нельзя бойкотировать.

«Нельзя создавать вакуум. Если без тех или иных компаний образуется вакуум, его сразу же заполнят компании из каких-нибудь других стран».

Песков также выразил уверенность, что все страны хорошо понимают этот факт.