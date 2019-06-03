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Россия

В Совфеде РФ назвали сроки рассмотрения закона о приостановке ДРСМД

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В Совфеде РФ назвали сроки рассмотрения закона о приостановке ДРСМД

Москва, 3 июня. Совет Федерации может 26 июня рассмотреть закон о приостановке ДРСМД, заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Джабаров назвал сроки рассмотрения законопроекта о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности​​​. Соответствующий проект закона в Госдуму 30 мая внес президент страны Владимир Путин. Сенатор отметил, что сроки зависят от рассмотрения документа нижней палатой парламента.

«Если Госдума рассмотрит закон о приостановлении ДРСМД 18 июня, то комитет безотлагательно обсудит документ на своем заседании 24 июня, и поддержим его, конечно», — подчеркнул он.

В дальнейшем закон будет вынесен на обсуждение пленарного заседания верхней палаты 26 июня, уточнил представитель Совета Федерации, передает РИА Новости.

В Совфеде РФ назвали сроки рассмотрения закона о приостановке ДРСМД

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента поддержит законопроект президента страны Путина о приостановлении действия ДРСМД со стороны России. При этом в Госдуме напомнили о праве Москвы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в любой момент. Приостановка выполнения ДРСМД означает не расторжение договора, а лишь его «заморозку», пишет «Известия».

Напомним, 2 февраля процедура выхода из соглашения была запущена в США, которые первые изъявили желание приостановить сотрудничество по ДРСМД.

 

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Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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