В Совфеде РФ назвали сроки рассмотрения закона о приостановке ДРСМД

Москва, 3 июня. Совет Федерации может 26 июня рассмотреть закон о приостановке ДРСМД, заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Джабаров назвал сроки рассмотрения законопроекта о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности​​​. Соответствующий проект закона в Госдуму 30 мая внес президент страны Владимир Путин. Сенатор отметил, что сроки зависят от рассмотрения документа нижней палатой парламента.

«Если Госдума рассмотрит закон о приостановлении ДРСМД 18 июня, то комитет безотлагательно обсудит документ на своем заседании 24 июня, и поддержим его, конечно», — подчеркнул он.

В дальнейшем закон будет вынесен на обсуждение пленарного заседания верхней палаты 26 июня, уточнил представитель Совета Федерации, передает РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента поддержит законопроект президента страны Путина о приостановлении действия ДРСМД со стороны России. При этом в Госдуме напомнили о праве Москвы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в любой момент. Приостановка выполнения ДРСМД означает не расторжение договора, а лишь его «заморозку», пишет «Известия».

Напомним, 2 февраля процедура выхода из соглашения была запущена в США, которые первые изъявили желание приостановить сотрудничество по ДРСМД.