Последний участник восстания в «Собиборе» скончался в Израиле

Тель-Авив, 3 июня. Последний участник восстания в нацистском концентрационном лагере «Собибор» Семен Розенфельд скончался в Израиле. Об уходе из жизни бывшего воина-красноармейца сообщили местные власти.

Семену Розенфельду было 96 лет. В 1943 году он сражался с охранниками нацистского лагеря вместе с легендарным Александром Печерским. Розенфельд был последним из выживших узников «Собибора». Всего в лагере, построенном на территории Польши, эсэсовцы уничтожили более 250 тысяч евреев.

«Мы помним всех жертв и героев восстания», — подчеркнул пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

Напомним, «Собибор» действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Бунт, организованный здесь советским офицером Александром Печерским, считается одним из немногих удачных восстаний в концлагерях за годы Второй мировой войны. Из «Собибора» сбежали около 340 заключенных. До конца войны дожили только 53 участника восстания.

Память о восставших во главе с советским офицером Печерским чтят на государственном уровне как в России, так и Израиле. Кроме того, в прошлом году на экраны кинотеатров вышел фильм «Собибор», снятый Константином Хабенским. Создатели картины получили ежегодную премию Минобороны в области культуры и искусства.