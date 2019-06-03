Зеленский уволил замглавы СБУ

Киев, 3 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы Службы безопасности страны Виктора Кононенко. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

«Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины», — сообщается в документе.

Напомним, Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины подписал указ об увольнении Виктора Муженко с должности главы Генштаба страны. Его пост занял Руслан Хомчак. Также Зеленский призвал уволить руководителя СБУ Василия Грицака, главу генпрокураторы Юрия Луценко и министра обороны страны Степана Полторака.

На Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента. Кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский получил поддержку более 73% избирателей, а около 24% украинцев отдали свои голоса за Петра Порошенко. Инаугурация Зеленского прошла 20 мая в сессионном зале украинской Рады. После торжественной церемонии он заявил о готовности начать диалог с Донбассом и объявил о досрочном роспуске Верховной рады.