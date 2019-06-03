Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдают 674 тысячи школьников

Москва, 3 июня. Единый государственный экзамен по русскому языку сдадут 674 тысячи выпускников 3 июня, об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Самый массовый единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому проходит 3 июня. Заявления на участие в экзамене подали более 674 тысяч человек, в том числе 660 тысяч выпускников текущего года», — говорится в сообщении ведомства.

В Рособрнадзоре отметили, что для проведения ЕГЭ организовано почти 5,5 тысячи пунктов проведения экзамена, в том числе и за рубежом. Экзамен состоит из 27 заданий, на выполнение которых отводится 3,5 часа. Результаты экзамена будут известны не позднее 20 июня. Экзамен по русскому языку является одним из двух обязательных. Для сдачи экзамена необходимо набрать минимум 24 балла, пишет «Газета.ru».

Ранее Рособрнадзор рассказал о хакерских атаках во время ЕГЭ. Ведомство подверглось хакерским атакам 31 мая и 1 июня, когда школьники по всей стране сдавали Единый государственный экзамен.