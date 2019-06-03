Генпрокуратура потребовала изъять у чиновника из Подмосковья имущество на 9 млрд рублей

Москва, 3 июня. Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства незаконное имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя в размере 9 млрд рублей, об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Куренной отметил, что сотрудники Генпрокуратуры совместно с ФСБ и Следственным комитетом по Московской области выявили активы Постриганя, приобретенные на незаконные доходы во время пребывания на посту.

«По результатам принято решение об уточнении ранее поданного в Клинский городской суд иска, в итоговой редакции которого прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей», — сообщил представитель Генпрокуратуры РФ.

Ранее Генпрокуратура подала иск на изъятие у чиновника имущества на 4 млрд рублей. Однако в ходе проверки обнаружилось вчетверо больше объектов недвижимости, сумма иска была увеличена более чем в два раза. Всего Постриганя является владельцем 1699 объектов недвижимости.

Поводом для проверки стало использование экс-чиновником своих полномочий для помощи сыну в предпринимательской деятельности. Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что продолжаются работы по выявлению зарубежных активов бывшего главы Клинского района Подмосковья.