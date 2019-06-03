Эксперт объяснил США и Израилю, почему сделок по Сирии не будет

Российский радиоведущий, писатель Армен Гаспарян напомнил США и Израилю, что Сирия — независимое государство, проводящее собственную политику.

Ранее издание Asharq Al-Awsat сообщило, что Соединенные Штаты Америки и Израиль намерены предложить России пакетную сделку по Сирии во время трехсторонней встречи в Иерусалиме. Сама сделка включает в себя признание законности правления президента САР Башара Асада, а также снятие санкций с сирийских властей. В ответ Москва должна дать согласие на сдерживание влияния Исламской Республики Иран в регионе.

Комментируя «щедрое» предложение США и Израиля, российский радиоведущий, писатель и политический аналитик Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сказал, что российское экспертное сообщество давно заявляло о предполагаемом пакетном соглашении по Сирии.

«Ну и вот оно. Американцы могут его озвучить следующим образом: дескать, «мы забываем про Сирию, ну не получилась там и ладно, где-нибудь еще проведем цветную революцию, не проблема. Ну а вы помогите нам с Ираном». Совершенно очевидно, что Иран выбешивает Соединенные Штаты в разы больше, чем Сирия своей независимой политикой, но самое главное в том, что они [США] ничего сделать по этому поводу не могут. Та же попытка в январе 2017 года осуществить цветную революцию в Иране не удалась во многом благодаря тупости непосредственных исполнителей, сидящих в Саудовской Аравии», — пояснил эксперт.

Проблема американской стороны заключается в том, что Вашингтон забывает: Исламская Республика Иран — это «независимое государство, которое может проводить ту политику, которую хочет, невзирая на желания пресловутого Запада».

«И вообще, что это за торг вокруг САР? Сирия тоже независимое государство, может, просто в Вашингтоне об этом благополучно забыли. Но между тем это независимая страна, которая вправе проводить собственную политику без оглядки на США. Еще один момент — а какова гарантия? Ну даже гипотетически допуская, что мы соглашаемся на предложение Соединенных Штатов, какая гарантия исполнения обязательств со стороны США? Мы через это много раз проходили, наши западные как бы партнеры очень любят взятые на себя обязательства не исполнять. Мы на этом последовательно обжигались, и отсюда вопрос — а зачем нам это нужно еще раз? Ради чего? Все это означает, что никаких сделок по Сирии не будет», — заключил политический аналитик.

Напомним, конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований террористов. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.