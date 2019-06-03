Стали известны причины отключения пятого энергоблока Запорожской АЭС

Киев, 3 июня. Запорожская атомная электростанция на УКраине отключила энергоблок №5. Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте ЗАЭС,

Уточняется, что причиной стало проведение планового среднего ремонта. Работы продлятся 119 дней, до 27 сентября 2019 года. Сейчас на ЗАЭС работает четыре блока из шести, так как второй энергоблок ранее тоже отключили из-за планового капитального ремонта.

Как отмечает телеканал RT, в октябре минувшего года энергоблок №4 этой же атомной электростанции был срочно остановлен после попытки запуска. Затем его все-таки подключили к сети. Месяцем ранее в срочном порядке отключали второй энергоблок. Причиной стали проблемы с трубопроводом.

По мнению экспертов отрасли, остановка энергоблоков украинских АЭС участилась из-за того, что киевские власти не решают накопившиеся в этой сфере проблемы. Аналитики предупреждают, что это грозит необратимой деградацией отрасли, а это, в свою очередь, чревато катастрофическими последствиями для «всего региона».