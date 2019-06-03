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Самолет UTair не вылетел из Уфы в Сургут из-за поломки

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Самолет UTair не вылетел из Уфы в Сургут из-за поломки

Уфа, 3 июня. Самолет авиакомпании UTair не вылетел из Уфы в Сургут из-за поломки подкрылок, сообщил  зампредседателя комитета по транспорту правительства Башкирии Альберт Сулейманов.

Самолет из Уфы с 123 пассажирами на борту не вылетел в Сургут, рейс был назначен на 05.20. Вылет задержали до 10.15. На правительственном совещении отметили, что командир воздушного судна решил отменить взлет из-за срабатывания датчиков о неисправности.

Никто из пассажиров не пострадал, отметил Альберт Сулейманов. Ранее сообщалось, что в Канаде разбился небольшой самолет, погибли три человека. Инцидент произошел недалеко от аэропорта города Медисин-Хэт, власти не раскрывают информацию о погибших.

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Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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