Самолет UTair не вылетел из Уфы в Сургут из-за поломки

Уфа, 3 июня. Самолет авиакомпании UTair не вылетел из Уфы в Сургут из-за поломки подкрылок, сообщил зампредседателя комитета по транспорту правительства Башкирии Альберт Сулейманов.

Самолет из Уфы с 123 пассажирами на борту не вылетел в Сургут, рейс был назначен на 05.20. Вылет задержали до 10.15. На правительственном совещении отметили, что командир воздушного судна решил отменить взлет из-за срабатывания датчиков о неисправности.

Никто из пассажиров не пострадал, отметил Альберт Сулейманов. Ранее сообщалось, что в Канаде разбился небольшой самолет, погибли три человека. Инцидент произошел недалеко от аэропорта города Медисин-Хэт, власти не раскрывают информацию о погибших.