Армии Сирии удалось перехватить грузовик с более 60 кг наркотиков

Дамаск, 3 июня. Управление по борьбе с контрабандой в сирийской таможне в координации с силами безопасности САР изъяло большое количество наркотиков, в частности, каннабиса, а также кептагона. Все запрещенные вещества были спрятаны в грузовике. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), находящемуся в данный момент в республике.

Источник в таможне сообщил, что грузовик направлялся из районов контроля террористических групп в столицу Сирийской Арабской Республики Дамаск. В данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут допрос всех задержанных, в том числе водителя, чтобы узнать все детали операции.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Среди обнаруженных наркотических веществ было 63 кг каннабиса, а также большое количество таблеток препарата каптагон.

Стоит отметить, что преступные группировки стремятся нанести удар по сирийскому обществу путем распространения наркотиков среди молодежи. Это далеко не первый случай, когда злоумышленники пытались переправить наркотики в безопасные районы. К счастью, силам безопасности САР удается оперативно отслеживать деятельность наркоторговцев, орудующих на территории республики.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что силы безопасности Сирии конфисковали автомобиль, перевозивший большое количество таблеток запрещенного кептагона. Наркотические вещества были спрятаны в трех металлических катушках с проволокой и предназначенных для контрабанды через сирийскую территорию в одну из европейских стран. По предварительным данным, авто направлялись в европейскую страну через пограничный переход на границе с САР.