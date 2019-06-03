Около 20% россиян считают, что за последний год их зарплаты снизились

Москва, 3 июня. Доля россиян, которые заявили о снижении заработной платы за год, составила 18,3%. Соответствующие данные содержатся в итогах ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения, которые были подготовлены Институтом социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы.

Специалисты РАНХиГС проводили исследование в течение одного года методом личного анкетного интервью, в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян. По оценке 60% респондентов, за последний год их материальное положение не изменилось, 12% участников опроса заявили, что их положение улучшилось, а у 27% оно ухудшилось. Больше 41% респондентов сообщили о росте трудовой нагрузки. Об это пишет ТАСС.

«Сравнение оценок экономического положения страны и домохозяйства показывает, что экономическая ситуация в стране, по мнению респондентов, подвержена скорее негативной динамике», — подчеркивается в сообщении.

Согласно данным РАНХиГС, около 45 тысяч рублей составила среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций за март 2019 года. Этот показатель соответствует уровню доходов российских граждан, который был зафиксирован в аналогичном периоде минувшего года.

В первом квартале текущего года реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 2,3%, а реальный размер назначенных пенсий и зарплаты практически не изменился и составил 100,7% и 100,4% соответственно.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения России следит за процессом увеличения заработной платы учителей. Как рассказала глава ведомства Ольга Васильева, в стране принимаются все необходимые меры, чтобы улучшить условия труда педагогов. По ее словам, зарплата учителей за последние годы растет в номинальном значении.