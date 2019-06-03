Экс-депутат Рады объяснил реакцию Киева на видео о войне с Румынией и Молдавией

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во вторник проведет совещание с представителями силовых ведомств, разведки и МИД из-за опубликованного на YouTube видеоролика о захвате Румынией и Молдавией западных украинских территорий.

Пользователь под ником «30192» — автор видео, столь насторожившего украинских силовиков, — в описании к ролику пояснил, что это «видеопролог к готовящейся электронной книге, которую он пишет».

На видео описывается сценарий войны между Украиной и объединившимися Румынией и Молдавией, который реализуется в 2022 году. Согласно этому сценарию, союз Румынии и Молдавии оккупирует часть Одесской области и Буковины, ранее принадлежавшие румынам. И в этих условиях Киев вынужден признать независимость Донбасса, а Одесса переходит под суверенитет России.

Несмотря на то, что автор видео назвал его в комментариях «альтернативной реальностью», главный военный прокурор воспринял «фантазию» всерьез и объявил о проведении масштабного межведомственного совещания, на котором будет поднят вопрос «о подготовке неустановленными лицами особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».

«Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство», — сказал Матиос.

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, комментируя реакцию украинских силовиков на любительский видеоролик на YouTube, назвал ее очень показательной.

«Эта зарисовка будущего развала Украины — далеко не первая за последние годы, и, как и все предыдущие, она не имеет ничего общего с реальностью. Собственно, ее автор этого и не скрывает. Как вообще можно допустить, что Молдавия, которая сегодня имеет проблем больше, чем хватает, пойдет воевать с кем-то? Чтобы отбирать у Украины ее земли, Молдавии сперва надо решить свои серьезные внутренние проблемы. Но военный прокурор Украины, видимо, не способен мыслить критически. И его реакция на фантазийную видеозарисовку это доказывает. Матиос, похоже, решил, что она создана с целью нагнетания истерии, потому что он и его окружение сами находятся в панике от того, что произошло на минувших президентских выборах», — сказал экс-депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам украинского политика, «Матиосу и сотоварищам постоянно что-то кажется».