Суд приговорил охранника организатора энергоблокады Крыма к четырем годам колонии

Симферополь, 3 июня. Кировский районный суд Крыма огласил приговор 25-летнему жителю полуострова Эдему Кадырову, который был участником незаконного украинского национального вооруженного батальона. Мужчину признали виновным и приговорили к четырем годам лишения и одному году ограничения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

Как установило следствие, в 2016 году Кадыров вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, возглавляемого одним из организаторов энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. Организация действовала в приграничных территориях Херсонской области Украины. Здесь Кадыров прошел военную подготовку и отработал навыки обращения с оружием. Он лично охранял Ислямова, а также выполнял поставленные главой батальона задачи, например, принимал участие в строительстве сооружения и ограждений вблизи российско-украинской границы и досматривал пересекающие ее транспортные средства.

Когда Эдем Кадыров вернулся в Крым, он мог обратиться в правоохранительные органы и добровольно заявить о выходе из рядов незаконного вооруженного формирования (НВФ), но мужчина этого не сделал. Его задержали сотрудники ФСБ в январе этого года. Кадырову инкриминировали статью об участии в НВФ. В ФСБ отметили, что задержанный полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства.

Напомним, бизнесмен Ленур Ислямов бежал на Украину после крымского референдума 2014 года. Позднее ему предъявили заочное обвинение в организации диверсии, в результате которой полуостров был полностью обесточен в ноябре 2015 года. Также Ислямов является одним из главарей запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа».

1 Организация запрещена на территории РФ.