Москва, 3 июня. Группа конгрессменов США подготовила резолюцию, в которой призвали Вашингтон противодействовать «российскому воздействию» на Будапешт. Согласно докладу, в Вашингтоне считают, что Венгрия могла бы стать успешным партнером США, однако руководство страны идет по пути «угнетения и изоляции».

В США призвали избавить Венгрию от «российского влияния». Как пишет RT, эксперты напомнили, что это не первая попытка американцев изменить ситуацию в Венгрии под предлогом якобы вмешательства Кремля. Политологи уточнили, что американская сторона недовольна независимой политикой венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который продвигает сотрудничество с Россией и против оказания на нее давления.

Руководитель центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк уточнил, что подобные резолюции можно объяснить только недовольством США политикой Будапешта. Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает нормальные торгово-экономические связи с Россией, развивает взаимовыгодные проекты, в том числе и в сфере энергетики. Это, как добавил эксперт, раздражает американские политические классы и бизнес-элиту.

В январе сенаторы от Демократической партии передали в Конгресс США проект резолюции, призывающей президента США Дональда Трампа «защитить демократию» в Венгрии. В документе говорилось, что венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном «пытается подорвать независимость судебной системы, ограничить деятельность групп гражданского общества, воспрепятствовать свободе печати», а также нарушает права «лиц, которые ищут убежища в этой стране».

В связи с этим авторы резолюции — сенаторы-демократы Дайэнн Файнстайн, Дик Дурбин и Крис Мерфи — попросили Трампа «решительно защищать всеобщие свободы и демократические нормы от нападок со стороны правительства Орбана в Венгрии».

По мнению Владимира Брутера, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, вмешательство США во внутренние дела Венгрии не будет иметь таких последствий, как в Венесуэле.

Само появление проекта резолюции с требованием «защитить демократию» в Венгрии собеседник ФАН связал с тем, что Орбан обнародовал свой разговор с американским послом, подверг критике политику давления США на Россию и Китай, а также выразил решимость сделать Венгрию «нейтральной, как Австрия».

Как писала «Газета.ru»,премьер-министр Венгрии отказался давить на Россию по требованию США.