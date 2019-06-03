Представитель Фролова опроверг слух об иске к семье Началовой на 20 миллионов рублей

Москва, 3 июня. Хоккеист Александр Фролов не подавал иск против семьи певицы Юлии Началовой о взыскании долга в 20 миллионов рублей, заявил представляющий интересы спортсмена в суде управляющий партнер юридической фирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Антон Малинин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Различные «друзья» Началовой продолжают пиарить свое имя на смерти певицы. На днях в Сети появилась информация от одного такого «друга», который познакомился со звездой незадолго до ее смерти. С его слов СМИ распространили информацию, о том, что якобы Фролов простил Началовой долг в 20 миллионов рублей, а теперь грозит судебным разбирательством ее родителям.

Малинин, представляющий интересы хоккеиста в суде, опроверг появившуюся в СМИ информацию.

«Данная информация вновь не соответствует действительности, — констатировал он. — Александр Фролов никогда не требовал от Юлии Началовой возврата кого-либо долга, в том числе обсуждаемого в СМИ. Не требовал и не требует Александр Фролов возврата какого-либо долга от родителей Юлии Началовой и ее дочери».

Иск ООО «Весенние инвестиции» к Фролову и Началовой-Алдониной о взыскании более 25,8 миллиона рублей, которые хоккеист якобы не заплатил за приобретенную им долю в праве собственности на квартиру, был подан еще в 2018 году.

ФАН ранее сообщало, что 2 апреля Нижегородский областной суд отменил судебные акты, вынесенные судьей Нижегородского районного суда. Суд апелляционной инстанции установил грубые нарушения закона, допущенные судьей при рассмотрении дела. Защита Фролова неоднократно об этом заявляла, в том числе обращаясь в Верховный Суд РФ с ходатайством о передаче дела на рассмотрение другого суда.

Никулинский районный суд Москвы, куда были переданы материалы дела, 7 мая приостановил производство по иску «Весенних инвестицией» к Началовой и Фролову из-за смерти певицы. Как стало известно Федеральному агентству новостей, производство приостановлено до определения правопреемника лица, участвующего в деле. Никакого денежного иска Фролова к Началовой никогда не существовало.

Ранее стало известно, что стоимость квартиры покойной певицы Началовой составляет около 100 миллионов рублей.