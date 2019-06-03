Полиция и СБР разогнали провокаторов у здания Генштаба в Хартуме

Хартум, 3 июня. Полиция и солдаты Сил быстрого реагирования пытаются предотвратить эскалацию в Хартуме. Утром они разогнали провокаторов у здания Генштаба ВС Судана, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

До этого почти 100 машин Сил быстрого реагирования собрались на пересечении 60-ой улицы и улицы Мекка. В каждой находилось от восьми до 10 солдат — Прим. ФАН). В 9.45 машины СБР начали движение в сторону Нила, перестроившись в левую полосу.

Большая часть броневиков направилась к Генштабу, где СБР вместе с полицией пытались предотвратить ухудшение обстановки из-за провокаторов. Еще часть машин с солдатами, а также броневики полиции и мухабарата патрулируют город.

Как сообщалось ранее, сегодня рано утром обстановка на митинге в Хартуме обострилась. На площади перед генеральным штабом Вооруженных сил Судана был открыт огонь по собравшимся протестующим. Стрельба началась около 06.00 по местному времени. После молодые люди в гражданской одежде начали перекрывать основные транспортные магистрали суданской столицы. В разных районах Хартума жгут покрышки, от чего в небо поднимаются столбы густого черного дыма.