Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Полиция и СБР разогнали провокаторов у здания Генштаба в Хартуме

250
0 Оставить комментарий

Полиция и СБР разогнали провокаторов у здания Генштаба в Хартуме

Хартум, 3 июня.  Полиция и солдаты Сил быстрого реагирования пытаются предотвратить эскалацию в Хартуме. Утром они разогнали провокаторов у здания Генштаба ВС Судана, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. 

До этого почти 100 машин Сил быстрого реагирования собрались на пересечении 60-ой улицы и улицы Мекка. В каждой находилось от восьми до 10 солдат — Прим. ФАН). В 9.45 машины СБР начали движение в сторону Нила, перестроившись в левую полосу.

Большая часть броневиков направилась к Генштабу, где СБР вместе с полицией пытались предотвратить ухудшение обстановки из-за провокаторов. Еще часть машин с солдатами, а также броневики полиции и мухабарата патрулируют город.

Как сообщалось ранее, сегодня рано утром обстановка на митинге в Хартуме обострилась. На площади перед генеральным штабом Вооруженных сил Судана был открыт огонь по собравшимся протестующим. Стрельба началась около 06.00 по местному времени. После молодые люди в гражданской одежде начали перекрывать основные транспортные магистрали суданской столицы. В разных районах Хартума жгут покрышки, от чего в небо поднимаются столбы густого черного дыма.

 

infox - new
Автор: Альгис Микульскис
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров