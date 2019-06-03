Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре опубликованы в Сети

Москва, 3 июня. Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин завершают строительство особняка на Кипре. Фотографии постройки были опубликованы в Сети.

Два года назад Пугачева и Галкин стали обладателями кипрских паспортов, получив гражданство по упрощенной схеме благодаря покупке недвижимости в стране. Оформлением документов занималось агентство Cyprus Butterfly. По словам специалистов, звездная семья сделала все вовремя.

«Вложили 2,3 миллиона евро, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на 350 тысяч евро», — приводит слова собеседника StarHit.

Трехэтажный особняк строится в Лимасоле. Площадь объекта составляет 600 квадратных метров. Проект разрабатывал дизайнер звездной пары, однако были соблюдены требования к постройкам, которые указаны в местных законах.

«У нас тут свои требования к высоте, количеству этажей, цвету крыши и окон, причем во всех районах разные. Поэтому второго такого замка, как в Подмосковье, не получится. Хотя некоторые элементы повторяются — башенки, например», — рассказал представитель агентства.

Сдача дома запланирована на август этого года. Принимать работу будет Галкин, который навещает Кипр со своими концертами. Также юморист примет участие в обсуждении дизайна внутренних помещений, которых в особняке огромное количество.

В кипрском коттедже семьи Пугачевой и Галкина будут открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр. Кроме того, дом украсит шикарный большой камин, который согреет семью, если они прилетят в несезон.

Однако местные жители, несмотря на размах стройки, считают, что звезды не будут жить в этом особняке. По их мнению, кипрское гражданство им нужно было для того, чтобы беспрепятственно обосноваться где-то в Европе.

В конце апреля стало известно, что Песня Пугачевой «Миллион алых роз» вошла в число любимых песен лидера КНДР Ким Чен Ына, передает «Известия».