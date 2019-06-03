Более 11 тыс. предложений по месту возведения храма поступило в мэрию Екатеринбурга

Екатеринбург, 3 июня. Жители Екатеринбурга направили в мэрию города 11 тысяч предложений по месту строительства храма Святой Екатерины.

Такое количество предложений поступило в городскую мэрию по итогам десяти дней сбора мнений горожан.

«Поступило 11 079 обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства собора во имя Святой великомученицы Екатерины», — подчеркивается в сообщении.

Рейтинг предложений местных жителей будет опубликован 4 июня на официальном портале города.

Напомним, в Екатеринбурге в мае 2019 года начались несогласованные акции против строительства храма на территории сквера. Протесты сопровождались нарушениями порядка. Горожане разделились на два лагеря: одни поддерживали строительство храма в сквере, а другие выступали против.

Президент России Владимир Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге и предложил местным жителям найти компромисс. По мнению главы российского государства, это можно сделать с помощью опроса. Путин особо подчеркнул, что необходимо учитывать мнение сторон и сделать первые шаги для решения вопроса, при этом важно соблюсти интересы местных жителей.

Ранее куратор проекта строительства храма в Екатеринбурге Фонд святой Екатерины показал план благоустройства набережной в том случае, если бы храм возводили в сквере. На опубликованном видео представлены променад от проспекта Ленина, реконструированная набережная реки Исеть и озелененная территория от сквера до Макаровского моста. Также проект предполагает возведение скейтпарка, зоны воркаута, танцплощадки и территории для детей.

Обозреватель Федерального агентства новостей, изучивший открытые документы и хронику трехдневного противостояния — как в центре уральской столицы, так и в Сети — пришел к выводу, что в основе конфликта вокруг строительства храма Святой Екатерины в центре города лежит нечистоплотная конкуренция региональных бизнес-интересов. Также он отметил, что переход в фазу уличных столкновений свидетельствует о неэффективной работе местных властей и о провокационной роли радикальной оппозиции.