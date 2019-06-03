Доллар и евро открыли торги ММВБ ростом

Москва, 3 июня. Доллар и евро открыли торгов на Московской бирже ростом, свидетельствуют данные ММВБ. Так,«американец» прибавил 14 копеек к уровню предыдущего закрытия, а европейская валюта прибавила 18 копеек.

Таким образом, биржевой курс доллара составил 65,57 рубля, а евро — 73,22 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,5%, составив 2652,15 пункта. Индекс РТС потерял1% и достиг отметки 1274,6 пункта.



