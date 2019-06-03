Ту-22М3М станет настоящей головной болью для США

Военный аналитик Андрей Красноперов заявил, что штанга дозаправки в Ту-22М3М вновь делает самолет стратегическим ракетоносцем.

Ранее летчик-испытатель КБ «Туполев» в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе. Сами штанги с самолетов этой серии были сняты после подписания в 1979 году договора об ограничении стратегических вооружений.

«Когда подписывался договор, американская сторона настояла на том, чтобы штангу убрали. Убрали ее и трубопроводы. Сейчас пришлось это экстренно восстанавливать. Бомбардировщик будет летать с дозаправкой больше пяти часов однозначно. Семь, восемь или десять часов», — говорит летчик-испытатель.

Необходимо отметить, что в этом году газета The Wall Street Journal опубликовала текст письма МИД РФ сенату США, в котором шла речь о проблемах с соблюдением американской стороной положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

В тексте письма Москва ответила на озабоченность США относительно того, что планируемая модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3 может придать им способность стратегических бомбардировщиков в терминах договора СНВ-3. Тогда Россия подтвердила, что планирует провести модернизацию Ту-22М3 до версии М3М, то есть продлить срок службы самолетов, а также улучшить их системы управления полетом, навигации и управления вооружением. Тем не менее сообщалось, что дальность полета в 8000 километров превышена не будет.

Комментируя ситуацию, военный аналитик летчик-инструктор Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Россия никаких договоров не нарушала, а «лишь вернула самолету ранее ограниченный функционал, причем сделала это на фоне нарушения американской стороной своих обязательств по договору о наступательных вооружениях».

«Самолет получил не только штангу дозаправки, но и новую систему прицеливания, новую систему управления вооружением и еще много всего. По сути, штанга дозаправки в Ту-22М3М вновь делает самолет стратегическим ракетоносцем, который станет настоящей головной болью для США. Дело в том, что без штанги самолет мог просто долететь до цели, без возможности вернуться на аэродром базирования. Теперь же при дозаправке и, соответственно, при расширении боевого радиуса он может еще и вернуться», — сказал эксперт.

Собеседник ФАН выразил благодарность советским дипломатам, которые в свое время сумели договориться с американской стороной по поводу Ту-22М3М, которые были включены в договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Очень большой плюс, что тогда наши договорились с американцами, и в итоге Советский Союз не стал резать Ту-22, как это было с ракетами. Просто демонтировали штангу и выпуск самолетов ограничили 30 машинами в год. Я очень этому рад, ведь самолет уникальный, и его потенциал начинает раскрываться даже сейчас, когда появляются новые ракеты Х-32. Кроме того, Ту-22М3М сможет нести крылатые ракеты большой дальности «Изделие 715» и крылатые ракеты «Калибр». Также предполагается, что у него появятся пилоны для гиперзвуковых «Кинжалов». В общем, американцам есть из-за чего переживать», — заключил эксперт.

Напомним, первый опытный Ту-22М3М был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев». Следующий этап программы — глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22М3 по результатам государственных совместных испытаний.