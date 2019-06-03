В Совфеде отреагировали на разработанный в США план по «дестабилизации» РФ

Чтобы противостоять американским мерам по дестабилизации РФ, Москва создаст условия для контрмер. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Олег Морозов.

Дестабилизация РФ

Американская корпорация RAND, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра для правительства Соединенных Штатов, представила план дестабилизации Российской Федерации. Эксперты RAND предложили Белому дому в основном давить на российскую экономику. Для этого были представлены четыре меры.

В первую очередь RAND призывает власти Соединенных Штатов усилить торговые и финансовые санкции против России.

«Это может привести к упадку российской экономики, особенно если такие санкции будут всеобъемлющими и многосторонними. Их эффективность будет зависеть от готовности других стран присоединиться к этому процессу», — отметили эксперты RAND, признав, что США и прочие государства также понесут издержки из-за ограничительных мер против РФ.

Вторая мера, по мнению RAND, это расширение производства энергии в США. В докладе говорится, что такой шаг может ограничить доходы РФ и якобы снизить ее траты на оборону.

Третьей мерой является «экономическая изоляция России» за счет расширения возможностей Европы импортировать газ и нефть у других государств, кроме РФ.

Ну и, наконец, четвертая мера. Вашингтону рекомендуется поощрять эмиграцию в США квалифицированной рабочей силы и хорошо образованной молодежи из РФ.

Россия будет готова

Как отметил сенатор Олег Морозов, все это уже не ново. Все эти идеи давно так или иначе звучат в США.

«Ничего нового. К этим пунктам можно добавить еще десяток, который обсуждается на разных уровнях в американском экспертном сообществе, целью которых является ослабление России. Это и воспитание новой элиты, и продвижение новых людей во власть, и разложение молодого поколения, и дестабилизация системы образования. Еще десятки методов можно назвать», — пояснил он.

Сенатор отметил, что Россия должна быть готова к американским мерам и в случае их работы принимать контрмеры.

«Если речь идет, например, об ударе по нашему рынку энергоносителей, то мы должны сделать их более дешевыми и с точки зрения добычи, и с точки зрения сбыта. Если экономически мы будем выигрывать эту войну, то этот удар нам не будет грозить. То же самое касается остальных пунктов, о которых было сказано. Проинформирован — значит вооружен», — заключил Олег Морозов.

Напомним, Соединенные Штаты хотят ввести санкции протии «Северного потока — 2». Такое заявление сделал министр энергетики США Рик Перри.