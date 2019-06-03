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Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании

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Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании

Мадрид, 3 июня. Автобус с пассажирами съехал с трассы в Испании и перевернулся, есть пострадавшие. 

Серьезное ДТП произошло в воскресенье в вечернее время суток в районе города Алькобендас, который входит с состав автономного сообщества Мадрид. По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с дороги и совершил опрокидывание.

По меньшей мере 20 человек получили травмы различной степени тяжести, один из пассажиров находится в тяжелом состоянии, еще шесть — в состоянии средней степени тяжести. Соответствующие данные опубликовала в своем микроблоге в Twitter служба спасения. 

 

В МИД к настоящему моменту информация о том, что в салоне автобуса были россияне, не поступала. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

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Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
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