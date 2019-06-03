Киев, 3 июня. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и его семья сбежали с Украины. Отмечается, что две его дочери, сестра, родители получили гражданство США, а его жена является гражданкой Вануату.

СМИ сообщили, что Яценюк сбежал с Украины. По данным издания Elise Journal, информация о самом украинском политике засекречена. Как пишет «Газета.ru», по данным западных СМИ, он тоже получил гражданство Вануату и сбежал из Киева.

Ранее бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк призвал зарубежных партнеров предоставить Киеву оружие, чтобы он смог «защитить» Запад от «российской агрессии».

«Украина должна получить оборонительное вооружение от стран Запада. Не бойтесь, мы защищаем вас, а вы этим защищаете себя, — успокоил западных партнеров Яценюк в Twitter. — Дайте нам возможность защитить свободу. Мы на передовой».

Яценюк попросил помочь 42-миллионному государству доказать, что демократия — не слова, Запад — союзник, а Россия — «агрессор».

Отметим, что Яценюк является одним из представителей так называемой партии войны, которая настроена на продолжение вооруженного противостояния в Донбассе и крайне агрессивно относится в России, обвиняя Москву во всех внутренних проблемах страны.

Именно он в свое время инициировал строительство стены на границе с Россией, которая, по подсчетам Госпогранслужбы, уже обошлась украинскому бюджету в 1,3 млрд гривен (48,6 млн долларов), хотя построена только на 30%. Украинские СМИ заявляют, что данный проект был с самого начала коррупционным и преследовал лишь одну цель — освоение бюджетных средств.

По словам депутата Государственной думы РФ Виктора Водолацкого, стена уже давно стала удобным способом быстрого обогащения для украинских чиновников, которые получают иностранное финансирование именно на такие «великие проекты». Парламентарий уверен, что около 80-90% всех выделенных средств попросту оседают в карманах коррупционеров.

Москва неоднократно заявляла, что не вмешивается в дела других государств и не представляет для них угрозу.