На восстановленных полях сирийского Дейр-эз-Зора впервые за семь лет посадили ячмень

Дамаск, 3 июня. Арабский центр по изучению засушливых районов и земель (ICAD) приступил к посадке зерен ячменя на сельскохозяйственных землях в деревне Аль-Марайя в восточном пригороде сирийского Дейр-эз-Зора после посадки и восстановления сельскохозяйственной исследовательской станции в этом районе.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

После того, как сирийская армия взяла под свой контроль район и изгнала террористические группировки из него, руководство центра призвало к восстановлению учреждений и складов исследовательской станции, а также к техническому обслуживанию машин и оборудования, используемых в работе, которые серьезно пострадали из-за огромных разрушений в ходе масштабных военных действий в регионе.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ахмед аль-Муса, директор станции ICAD в сирийском Дейр-эз-Зоре, заявил в разговоре с корреспондентом ФАН, что центр уже успел восстановить три здания и ферму, а также засадить семенами несколько полей, которые никто не трогал в течение семи лет. Все это было сделано в поддержку национальной экономики Сирии.

В свою очередь, Маджид Мулуд, координатор организации ICAD, сказал, что все управления и учреждения делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть исследовательский центр в его первозданное состояние.

Министерство сельского хозяйства Сирии внесло свой вклад в восстановление растений и возделывании его полей с помощью ячменя в качестве первого этапа начала работ по увеличению площадей и посевов в следующем году.

Все поля расположены приблизительно в 10 км к востоку от города Дейр-эз-Зор и на высоте 203 метра над уровнем моря, целью является достижение оптимального использования почвенных и водных ресурсов и безопасного использования соленой воды при орошении, а также расширение знаний о людских ресурсах, работающих в этой области.