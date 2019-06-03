Россиянка упала со скалы в Таиланде, пытаясь сделать селфи

Бангкок, 3 июня. Россиянка упала со скалы на пляже Патонг на таиландском курорте Пхукет, делая селфи. Женщина получила травму.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, россиянка лежала на пляже. Тело женщины покрывали многочисленные царапины. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего доставили в больницу. Врачи оценили состояние женщины как удовлетворительное. Как рассказали подруги пострадавшей, россиянка пыталась сделать селфи на фоне красивого пейзажа.

Ранее сообщалось, что власти таиландского острова Пхукет запретили делать селфи на фоне пролетающих самолетов. Туристы часто фотографируются на пляже Май Као, рядом с которым расположен аэропорт.