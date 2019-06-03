ЦБ РФ планирует ввести верификацию электронной почты физлиц

Москва, 3 июня. Центробанк РФ намерен ввести верификацию электронной почты физических лиц.

Как пишет газета «Коммерсант», в настоящее время ЦБ России совместно с банками занимается реализацией пилотного проекта, который связан с верификацией электронной почты клиентов-физлиц. Эту информацию подтвердил первый замглавы департамента информационной безопасности Банка РФ Артем Сычев.

По его словам, доступ к банковской тайне могут получить злоумышленники, так как банки часто отправляют клиенту SMS-сообщения или письма на электронную почту. Согласно данным издания, в разработке проекта принимают участие «Тинькофф-банк», «ОТП-банк» и ВТБ.

В «ОТП-банке» отметили, что процедура верификации должна быть максимально простой, чтобы не создавать клиентам неудобства. Планируется, что первые материалы по результатам пилотного проекта будут представлены уже на следующей неделе.

Напомним, ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина попросила об особых полномочиях для Центробанка для оперативной блокировки сайтов черных кредиторов.