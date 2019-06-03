Росконтроль проверил живых карпов из универмагов на наличие пестицидов

Москва, 3 июня. Специалисты Росконтроля проверили живых карпов, которых можно купить в крупных российских магазинах, на наличие пестицидов. Результаты исследования появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Для проверки качества живых карпов были выбраны крупнейшие сетевые магазины — Metro, Selgros, «Перекресток», «Глобус» и «Ашан».

Эксперты оценили продукцию универмагов по 50 параметрам, в частности по составу и внешнему виду. Претензий к тому, как выглядят карпы, не было только к рыбе, купленной в «Ашане». У других животных были выявлены наружные повреждения, а также налет и слизь беловатого цвета, что может свидетельствовать о грибковом заболевании.

Только четыре производителя указали содержание жира в продукции. При этом все они «ошиблись» в большую сторону. Все поставщики рыбы не указали информацию о своем продукте, которая бы помогла покупателю определиться с выбором. Речь идет о месте разведения, пищевой ценности товара и других показателях.

Однако в Росконтроле сообщили и хорошие новости: все образцы безопасны для здоровья человека. Ни в одной рыбе не были обнаружены ни токсичные соединения, ни паразиты, ни пестициды.

«Казалось бы, зачем проверять рыбу на пестициды? — комментирует исследование специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина. — Ведь это не продукция растениеводства. Но между тем, в пруды стекается вода с окрестных полей, которые обрабатывают различными химическими веществами. Кроме того, карпов могли кормить кормами, содержащими остаточные количества пестицидов».

Ранее «Росконтроль» проверил образцы семи чайных брендов, продающихся в России. Эксперты оценили качество черного чая, который продается в России, передает «Газета.ru».