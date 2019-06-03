Киев, 3 июня. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что в ближайшие месяцы собирается вернуться к себе на родину. Он ответил на вопрос, собирается ли в Грузию.

Саакашвили заявил, что вернется в Грузию . Как сообщает ТСН, Он уточнил, что это произойдет через «месяц или три месяца».

29 мая бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прилетел в Киев. В среду политик получил удостоверение личности для возвращения на Украину от консула в Варшаве.

Ранее Саакашвили, объявленный на родине в розыск, заявил о готовности мирным путем «сменить руководство» в стране. Он рассказал, что его основная задача — сместить действующее правительство «без жертв».

«Власти Грузии напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме. Главное, нейтрализовать этих сумасшедших без трагедии, насилия и жертв», — заявил экс-президент.

Саакашвили считает, что смену власти он сможет осуществить в минимальные сроки, как только оппозиция обеспечит ему условия для пребывания в стране.

«Как только активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине. Это является сценарием смены руководства мирным путем», — сообщил политик.

Между тем пересечение грузинской границы чревато для Саакашвили незамедлительным арестом. По некоторым из уголовных дел он уже заочно приговорен к тюремному заключению и объявлен в розыск. Власти Грузии не раз заявляли, что бывший президент будет задержан сразу же, как только окажется на территории страны.

Напомним, Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2008 года до ноября 2013 года. В 2014 году против Саакашвили в Грузии было заведено уголовное дело. Политика, в частности, обвинили в превышении должностных полномочий по делу о разгоне митинга оппозиции. Власти Грузии потребовали объявить Саакашвили в международный розыск, однако Интерпол отказался сделать это.

В 2015 году Михаил Саакашвили был назначен на должность советника президента Украины Петра Порошенко, впоследствии опальный грузинский политик стал главой Одесской области Украины.