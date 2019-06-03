Фонд защиты национальных ценностей проведет пресс-конференцию в поддержку Бутиной

Москва, 3 июня. Пресс-конференция в поддержку сбора средств на юридическую помощь россиянке Марии Бутиной пройдет в Москве 4 июня. Организатором мероприятия выступил Фонд защиты национальных ценностей.

Пресс-конференция начнется в 11.00. Мероприятие пройдет в пресс-центре МИЦ «Известия». На вопросы представителей СМИ ответят отец Марии Бутиной Валерий Бутин, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич и вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

На мероприятии спикеры расскажут о пребывании Марии Бутиной в тюрьме и о том, есть ли перспективы сокращения срока заключения. Также участники пресс-конференции сообщат, как продвигается сбор средств на юридическую помощь россиянке. Кроме того, спикеры анонсируют предложения к законопроектам, которые могли бы «уравнять шансы» россиян в заочной борьбе с американскими иностранными агентами.

Напомним, Марию Бутину задержали в США в июле прошлого года. Россиянку обвинили в «связях» с разведкой РФ и работе «иностранным агентом» в Америке без регистрации. Сейчас женщина находится под стражей. Российская сторона неоднократно заявляла, что все обвинения в адрес Бутиной сфабрикованы.

Чтобы защитить честное имя россиянки, понадобились значительные средства. Семья Бутиной не обладает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы оплачивать дорогостоящих адвокатов в США. В связи с этим Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи Бутиной. Организация уже перечислила 5 миллионов рублей на счет россиянки из необходимых 43 миллионов.