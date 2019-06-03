РФ не против сопряжения усилий астанинского формата и «малой группы» по Сирии

Москва, 3 июня. Россия не выступает против сопряжения усилий между «малой группой» и астанинским форматом по Сирийской Арабской Республике. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

По его словам, необходимо не забывать о том, что все заявления «о приверженности суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Сирии» должны быть подкреплены конкретными шагами.

Вершинин отметил важность содействия в вопросах послевоенного восстановления Сирии. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет о гуманитарных аспектах.

«Люди, которые пострадали <…> в течение последних лет, нуждаются в том, чтобы им были созданы элементарные условия с точки зрения домов, где жить, школ, где учиться», — объяснил Вершинин.

Он заметил, что у сирийцев есть потенциал, чтобы сделать это самостоятельно, но в любом случае необходимо содействие. Оно, по мнению Волошина, должно быть «без политизации, без выставления условий, которым грешат в том числе в Европе и США».

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время власти республики ведут работу по восстановлению инфраструктуры страны и возвращению беженцев.