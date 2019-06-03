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Неизвестный с ножом напал на сотрудника администрации Южно-Сахалинска

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Неизвестный с ножом напал на сотрудника администрации Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, 3 июня. Сотрудники административного здания мэрии Южно-Сахалинска, расположенного по улице Ленина, работают в штатном режиме, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на человека в здании администрации Южно-Сахалинска. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали.

Как уточнил источник ФАН, на месте происшествия работают оперативно-следственные группы. В МВД пока не комментировали ситуацию.

Ранее мужчина в пьяной ссоре на юге Москвы совершил нападение на двух братьев. 

О пьяной поножовщине в квартире дома по улице Коломенской сообщил 26-летний москвич. Когда правоохранители прибыли на место, они выяснили, что 34-летний брат обратившегося к ним мужчины, будучи сильно пьяным, ударил ножом его, а также их старшего брата — 38-летнего инвалида III группы. 

Неизвестный с ножом напал на сотрудника администрации Южно-Сахалинска

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Автор: Алия Садыкова
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