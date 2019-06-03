МИД РФ предупредил о влиянии кризиса в Венесуэле на международные отношения будущего

Москва, 3 июня. Решение политического кризиса в Венесуэле покажет, как будут строиться международные отношения в будущем, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин во время выступления перед журналистами в ООН.

Вершинин предупредил об опасности вмешательства во внутренние дела других стран. Примером такого поведения он назвал политику Вашингтона, который пытается выбрать руководство Венесуэлы вместо жителей этой страны.

«Решительно отвергаем заявки, в том числе со стороны Вашингтона, о том, чтобы монопольно решать за другие народы, за другие страны, как им развиваться, кто их должен вести вперед, кто ими должен руководить», — подчеркнул российских дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства констатировал, что подобная ситуация наблюдается не только в Венесуэле, однако решение кризиса в этой стране играет большую роль для международных отношений.

«Это вопрос о том, как сегодня строятся, как будут строиться завтра международные отношения, на каком принципе», — заметил Вершинин.

Он добавил, Москва выступает за законные принципы международных отношений и за легитимную власть.

«Не должно быть угроз силой, тем более применения силы, это должно быть исключено, — призвал представитель МИД РФ, — иначе это приведет к большим проблемам не только для Латинской Америки, но и для всех международных отношений в целом».

Напомним, при поддержке США спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуйайдо объявил себя главой страны. Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь назвал его марионеткой Вашингтона.

Ряд сторонников США поддержали Гуайдо, однако Россия, Китай и некоторые другие страны резко осудили попытку Белого дома протащить во власть своего ставленника. Американский план руками Гуайдо свернуть в Венесуэле законную власть терпит поражение во многом благодаря твердой политики РФ, а также Организации Объединенных Наций.

Однако ряд западных СМИ активно распространяют псевдо-новости о ситуации в Венесуэле. Так, например, появился миф о «золоте Мадуро», которое якобы вывезли из Венесуэлы российскими самолетами, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас для защиты Мадуро, и другие. Все эти лживые сообщения были неоднократно опровергнуты, в том числе изданиями, которые их публиковали.