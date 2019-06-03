Москва, 3 июня. В 2019 году россияне платят за летние туры на треть больше, чем год назад. Отмечается, что лишь 6% российских организованных туристов этим летом полетят на российские курорты.

94% летних туров жители России забронировали на заграничные курорты. Как сообщает сервис бронирования туров Travelata, самым популярным направлением стала Турция. Отдыхать на турецких курортах полетят 52% пользователей сервиса. Затем идут Тунис, Греция и Кипр.

Российские направления по популярности оказались на пятом месте.

Эксперты рассказали, как за год подорожали летние туры. Средний чек на двоих на летние туры в 2019 году вырос на 29%, составив 103 тысяч рублей (год назад этот показатель был 80 тысяч рублей). Средний чек туров на российские курорты за год немного снизился — с 42 тысяч до 39 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что треть россиян хотят отдохнуть в Крыму этим летом. Такие данные во вторник обнародовал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

«В прошлом году и на протяжении предыдущих трех лет эта доля устойчиво находилась в пределах 36-37%, в этом году она опустилась до 31%», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

Родин обратил внимание на то, что, судя по опросу, спрос снизился и на другие российские курорты. Так, например, число желающих отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа сократилось с 33 до 26%, а число желающих провести лето в другом городе или селе снизилось с 17 до 13%. В то же время с 9 до 12% выросла доля тех, кто планирует остаться дома этим летом.

Ранее сообщалось, что более четырех тысяч туристов из ЕС и США посетили Крым с начала года. Среди лидеров — туристы с Украины, из Белоруссии, Казахстана и Турции. Из стран Евросоюза чаще всего в Крым ездят жители Германии, Греции и Болгарии.

Напомним, россияне, отправляясь в отпуск, в первую очередь готовы экономить на авиабилетах, мобильном Интернете и экскурсиях. Отмечается, что эксперты опросили около трех тысяч путешественников и поинтересовались, как они делают свои поездки бюджетнее.

Российские туристы раскрыли секреты экономных путешествий. По данным Aviasales, более 50% респондентов рассказали, что выбирают самые дешевые билеты на самолеты, большинство летают по безбагажному тарифу, предпочитают рейсы лоукостеров или перелеты с пересадками. Кроме того, туристы посоветовали внимательно читать правила провоза багажа и условия регистрации, чтобы не переплатить в аэропорту.

15% путешественников готовы ограничить себя в мобильной связи ради экономии. Они уточнили, что Wi-Fi можно найти в кафе или в отеле. На третьем месте по способам экономии оказались расходы на экскурсии. В качестве альтернативы путешественники уточнили, что скачивают аудиогид, ходят на бесплатные экскурсии или пользуются сервисом, в котором путешественники назначают встречи для знакомства и исследования нового города.