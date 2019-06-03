Матвиенко заявила, что всегда трудилась на равных с мужчинами

Москва, 3 июня. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила против создания квот для женщин в структурах власти. Она заметила, что всю жизнь трудилась без поблажек наравне с представителями сильного пола.

Матвиенко подчеркнула, что не является сторонником создания «оранжерейных условий для женщин».

«В кадровой политике единственно правильный подход такой: более высокий пост — более достойным, без оглядки на гендерные факторы», — объяснила она в интервью изданию «Аргументы и факты».

По ее словам, все зависит от самих женщин, которые могут добиться поставленных целей благодаря трудолюбию, инициативности и силе воли. Матвиенко рассказала, что она трудилась не одно десятилетие на равных с мужчинами, и ей не делали никаких поблажек и скидок.

«Спрашивали по полной», — подчеркнула председатель Совфеда.

Она заметила, что в принятии решений не только мужчине, но и женщине нужны твердость, решимость и иногда жесткость. По словам Матвиенко, гендерный фактор в РФ постепенно утрачивает свое значение, и представительницы прекрасного пола занимают высокие позиции во всех сферах жизнедеятельности, составляя достойную конкуренцию мужчинам.

«Совет Федерации прилагает усилия, чтобы дать импульс росту женской активности в сфере предпринимательства», — сказала Матвиенко, отметив, что в настоящее время идет разработка специальных образовательных и кредитных программ для женщин, которые занимаются бизнесом.

По ее словам, существуют рекомендации по расширению участия женщин в социально-экономическом развитии страны и совершенствованию системы государственной поддержки малых предприятий. Председатель верхней палаты парламента также напомнила и о национальных проектах «Демография», «Здравоохранение» и «Образование», которые направлены в том числе на реализацию стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

Ранее Матвиенко рассказала о работе в команде президента РФ Владимира Путина. По ее словам, «это самые лучшие годы». Они были трудными и сложными, но очень интересными и насыщенными, отметила председатель Совфеда. Об этом пишет «Газета.ru».