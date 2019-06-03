Прямые переговоры с Москвой на Украине воспримут как капитуляцию

Киев вряд ли пойдет на прямые переговоры с Россией, потому что частью украинского общества это будет воспринято как капитуляция. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Украиной и Российской Федерацией.

«Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?» — заявил харьковский градоначальник.

Как он отметил, подобные переговоры — это запрос населения Украины.

«Социология такова, что нужны прямые переговоры», — добавил Кернес.

Проблема урегулирования кризиса на Украине обсуждается на переговорных площадках в различных форматах, в частности, в «нормандском формате» (Франция, Германия, Украина, Россия).

Капитуляция

Как отметил Максим Жаров, Геннадий Кернес, как опытный политик, пытается встроиться в ту властную конфигурацию, которая постепенно начинает складываться после победы на выборах Владимира Зеленского. «Прямые» переговоры с Россией — это один из пунктов той программы, которую друг за другом повторяют сейчас члены команды Зеленского.

«Поэтому Кернес, также говоря об этом, пытается дать понять команде Зеленского, что он «свой». Однако прямые переговоры с Россией для Украины сейчас вряд ли возможны. Во-первых, их не подразумевают минские соглашения, на основе которых формирует свою позицию по гражданской войне на Украине ныне Кремль. И, во-вторых, вступление новой украинской власти в прямой переговорный контакт с Москвой воспринимается украинскими радикалами-необандеровцами как капитуляция», — пояснил Максим Жаров.

По мнению политолога, Зеленский, как и бывший президент Украины Петр Порошенко, вынужден прислушиваться к радикалам, так как с 2014 года парамилитарные формирования являются становым хребтом украинской власти.

Политолог Юрий Якорь заметил, что Кернес — «старый опытный лис» и всегда говорит то, что интересно слышать его избирателям (и властям).

«Он был за Русскую весну и чуть не создал Русское Украинское государство сразу после Майдана, но в последний момент предал. Итогом стала Одесса 2 мая. Сейчас вот выступает за переговоры с Россией, но при первой опасности сделает вид, что такого не говорил. Но Зеленский на словах выступает за мир в Донбассе, так что перед нами фактически пробный шаг», — заключил эксперт.

Напомним, 3–7 июня в Международном суде в ООН в Гааге пройдут устные слушания по делу «Украина против Российской Федерации».