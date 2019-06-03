Зоозащитники заявили о детских экскурсиях в «китовой тюрьме» Приморья

Владивосток, 3 июня. Зоозащитница Нина Зырянова засняла экскурсию с детьми на территории так называемой «китовой тюрьмы» в Приморье.

По словам женщины, в бухту Средняя приехала организованная группа из примерно 100 человек, для которой провели экскурсию в «китовой тюрьме». На кадрах видео видно, как десятки детей в сопровождении взрослых идут к вольерам с животными.

При беседе с участниками мероприятия стало известно, что детей привезли из детского сада в Находке.

«По их словам, представители «китовой тюрьмы» приезжали к ним и приглашали детей на бесплатную экскурсию», — приводит слова Зыряновой РИА Новости.

По мнению зоозащитницы, встречи с животными организованы для того, чтобы белухи и косатки привыкали к присутствию людей. По некоторым данным, сотрудник «китовой тюрьмы» предупреждал посетителей, что съемка внутри запрещена.

Администрация Приморья еще не отреагировала на вероятную организацию детских экскурсий. В компании-отловщике «Афалина» заявили, что не будут комментировать факт их проведения.

Ранее Южно-Сахалинский городской суд признал незаконным вылов косаток и белух из бухты Средняя, однако выпустить животных на волю отказался, пишет «Газета.ru».