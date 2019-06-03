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Отечественная LADA Vesta SW Cross поступила на службу в полицию Словакии

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Отечественная LADA Vesta SW Cross поступила на службу в полицию Словакии

Братислава, 3 июня. Отечественный автомобиль LADA Vesta SW Cross поступил на службу в полицию Словакии.

Машину купили у одного из ближайших дилеров LADA на средства, полученные из городского бюджета. Муниципальная полиция словацкого городка Гуменне объясняет свой выбор тем, что LADA Vesta SW Cross представляет собой модель, у которой большой дорожный просвет и вместительный салон, при этом цена машины умеренная. Ранее в автомобильном парке полиции города находились только KIA Ceed и Skoda Fabia. 

Ранее аналитики составили рейтинг самых популярных у россиян версий отечественного автомобиля LADA Vesta. Первое место заняла Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и 106 лошадиными силами. Далее следует Vesta с 1,8-литровым двигателем и 122 лошадиными силами. 

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Автор: Сергей Петров
Источник: Avtonovostidnya
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