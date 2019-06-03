Хартум, 3 июня. В понедельник ранним утром обстановка с митингующими в Хартуме обострилась, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. По данным социальных сетей, на площади перед генеральным штабом Вооруженных сил Судана был открыт огонь по собравшимся протестующим. Стрельба началась около 05.00 по местному времени (в это время в Москве было 06.00).

По данным корреспондента ФАН, к 07.00 по местному времени (08.00 по московскому времени) видно, что от горящих автопокрышек в разных районах города в небо поднимаются столбы черного дыма. Кроме того, слышна интенсивная стрельба, молодые люди в гражданской одежде перекрывают основные транспортные магистрали суданской столицы.

Ранее пользователи в Instagram начали выкладывать видео происходящего.

Ранее волна массовых протестов в Хартуме началась в ночь с 21 на 22 апреля после безрезультатных переговоров оппозиции с переходным правительством, в состав которого вошли военные. Тысячи жителей Хартума вышли на улицы города с требованиями передать власть гражданскому правительству.

В настоящее время в Хартуме продолжаются масштабные протесты. В апреле в столицу Судана прибыли митингующие из других городов страны. 23 апреля в Хартум прибыл поезд с митингующими из города Аббара.

Также митингующие в Хартуме предупредили журналистов ФАН о возможных провокациях.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Армия Судана сформировала переходный военный совет, который возглавил генерал Абдельфаттах аль-Бурхан. Однако жители Судана продолжают мирные акции протеста, требуя передать власть гражданскому управляющему органу.

Ранее суданцы рассказывали, что подозревают коммунистическую партию в возможной связи с США. Именно со стороны коммунистов появляются сообщения, что митингующие неправы, их действия — незаконны, а протест проходит «не мирным путем».Однако эти заявления не соответствуют действительности.