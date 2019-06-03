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Самолет Utair не вылетел из Уфы из-за неисправности механизма крыла

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Самолет Utair не вылетел из Уфы из-за неисправности механизма крыла

Уфа, 3 июня. Самолет авиакомпании Utair не вылетел из Уфы в Сургут из-за неисправности механизма крыла. Отправление рейса задерживается на семь часов, по данным онлайн табло уфимского аэропорта.

Инцидент с самолетом Boeing-735 произошел 3 июня. Авиалайнер вышел на взлетную полосу и начал разбег, однако в этот момент сработала сигнализация. В результате командир воздушного судна принял решение не взлетать.

На борту находились 123 пассажира. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкортостана первый зампредседателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Альберт Сулейманов, никто из них не пострадал. Предварительной причиной задержки вылета стали неполадки с предкрылками. Самолет должен отправиться в Сургут в 12.15 по уфимскому времени.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Башинформ
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