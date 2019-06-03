Эксперты назвали сферы труда в России с наименьшим числом безработных

Москва, 3 июня. Специалисты Федеральной службы государственной статистики выяснили, в каких трудовых сферах в России в первом квартале года наблюдалось наименьшее число безработных граждан.

Как сообщает RT, в распоряжении которого оказались данные, меньше всего безработных жителей России было зафиксировано среди специалистов в области водоснабжения, водоотведения, а также организации сбора и утилизации отходов — 24 тысячи человек.

При этом, как говорится в исследовании, больше всего безработных — около 600 тысяч человек пришлось на сферу «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».

Кроме того, в своеобразном антирейтинге безработных на лидирующих позициях сферы «обрабатывающие производства», «строительство», «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство».

Всего в первом квартале этого года в России было зарегистрировано около 3,6 миллионов безработных граждан старше 15 лет, передает «Газета.ru».

К слову, в середине апреля уровень безработицы в российской столице составлял 1,2%, что является самым низким показателем среди регионов России. В Москве официально зарегистрировано 30,5 тысяч безработных.

Кроме того, Москва вошла в тройку лидеров по стране среди регионов с самым низким уровнем регистрируемой безработицы. Этот показатель в столице России составляет на сегодняшний день 0,42%.

Кроме того, сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и установили, что большинство россиян (85%) довольны своей работой.