Силы быстрого реагирования пытаются разогнать митингующих в Хартуме
Хартум, 3 июня. Силы быстрого реагирования снова пытаются разогнать митингующих у генштаба в Хартуме. Как сообщают источники в социальной сети Instagram, они сносят заграждения, жгут палатки, слышна стрельба со всех сторон.
استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المدنيين العزل الذين ينادون بالسلمية ليس عذراً لفض الاعتصام #تسقط_بس #مدن_السودان_تنتفض #السودان #الخرطوم #امدرمان #بحري #انا_سوداني @almasri_98 #اعتصام_القيادة_العامه #كنداكة #كنداكات_بلادي #سودانيز #سودانيز_مزز #سودانيز_الزيت #سودانيات #سودانية #سودانيه #sudanese #Sudan #sudan_music #videos #sudanese_love #sudanese_musically #love_sudanese #a7la_sudanese #sudanese_in_hollywood #omdurman #koke_sudaness #khartoum
Как написал один из пользователей, Силы быстрого реагирования пытаются разогнать митингующих в Хартуме, армия Генштаба отстреливается, пытается защитить людей. Сообщается о раненых.
اطلاق الرصاص الحي في محيط الإعتصام داخل القيادة العامة صباح اليوم في عملية فض الاعتصام بالقوة #تسقط_بس #مدن_السودان_تنتفض #السودان #الخرطوم #امدرمان #بحري #انا_سوداني @almasri_98 #اعتصام_القيادة_العامه #كنداكة #كنداكات_بلادي #سودانيز #سودانيز_مزز #سودانيز_الزيت #سودانيات #سودانية #سودانيه #sudanese #Sudan #sudan_music #videos #sudanese_love #sudanese_musically #love_sudanese #a7la_sudanese #sudanese_in_hollywood #omdurman #koke_sudaness #khartoum
Другой юзер уточнил, что по всему городу на улицах жгут покрышки, даже в центральном районе слышны выстрелы.
«Применяются боевые патроны против беззащитных гражданских лиц, призывающих к миролюбию», — написал другой свидетель событий.
بقايا النظام يقتل ما تبقي من الشعب زى ماقال علي عثمان حتى لو اضطررنا لقتل الشعب السودانى كله ???? #مدن_السودان_تنتفض #تسقط_بس #السودان #الخرطوم #امدرمان #سودانية #سودانيز #سودانيات #سودانيه #سودانيز_مزز #انا_سوداني #تابعني #اتابعك #فولو @mohamed_elmasri3 #اعتصام_القياده_العامه #الجزيرة #اغاني_سودانيه #sudani #koke_sudanese #sudanese_love #a7la_sudanese #omdurman #sudan_music #sudanese_musically #sudanese_in_hollywood #followme #flowers #sudanese #Khartoum #Mohamed_almasri3