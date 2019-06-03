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Силы быстрого реагирования пытаются разогнать митингующих в Хартуме

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Силы быстрого реагирования пытаются разогнать митингующих в Хартуме

Хартум, 3 июня. Силы быстрого реагирования снова пытаются разогнать митингующих у генштаба в Хартуме. Как сообщают источники в социальной сети Instagram, они сносят заграждения, жгут палатки, слышна стрельба со всех сторон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المدنيين العزل الذين ينادون بالسلمية ليس عذراً لفض الاعتصام #تسقط_بس #مدن_السودان_تنتفض #السودان #الخرطوم #امدرمان #بحري #انا_سوداني @almasri_98 #اعتصام_القيادة_العامه #كنداكة #كنداكات_بلادي #سودانيز #سودانيز_مزز #سودانيز_الزيت #سودانيات #سودانية #سودانيه #sudanese #Sudan #sudan_music #videos #sudanese_love #sudanese_musically #love_sudanese #a7la_sudanese #sudanese_in_hollywood #omdurman #koke_sudaness #khartoum

Публикация от Mohamed almasri (@almasri_98)

Как написал один из пользователей, Силы быстрого реагирования пытаются разогнать митингующих в Хартуме, армия Генштаба отстреливается, пытается защитить людей. Сообщается о раненых.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اطلاق الرصاص الحي في محيط الإعتصام داخل القيادة العامة صباح اليوم في عملية فض الاعتصام بالقوة #تسقط_بس #مدن_السودان_تنتفض #السودان #الخرطوم #امدرمان #بحري #انا_سوداني @almasri_98 #اعتصام_القيادة_العامه #كنداكة #كنداكات_بلادي #سودانيز #سودانيز_مزز #سودانيز_الزيت #سودانيات #سودانية #سودانيه #sudanese #Sudan #sudan_music #videos #sudanese_love #sudanese_musically #love_sudanese #a7la_sudanese #sudanese_in_hollywood #omdurman #koke_sudaness #khartoum

Публикация от Mohamed almasri (@almasri_98)

Другой юзер уточнил, что по всему городу на улицах жгут покрышки, даже в центральном районе слышны выстрелы.

«Применяются боевые патроны против беззащитных гражданских лиц, призывающих к миролюбию», — написал другой свидетель событий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‏بقايا النظام يقتل ما تبقي من الشعب زى ماقال علي عثمان حتى لو اضطررنا لقتل الشعب السودانى كله ???? ‎#مدن_السودان_تنتفض #تسقط_بس #السودان #الخرطوم #امدرمان #سودانية #سودانيز #سودانيات #سودانيه #سودانيز_مزز #انا_سوداني #تابعني #اتابعك #فولو @mohamed_elmasri3 #اعتصام_القياده_العامه #الجزيرة #اغاني_سودانيه #sudani #koke_sudanese #sudanese_love #a7la_sudanese #omdurman #sudan_music #sudanese_musically #sudanese_in_hollywood #followme #flowers #sudanese #Khartoum #Mohamed_almasri3

Публикация от mohamed alsadeg (@mohamed_elmasri3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live footage from #Khartoum. [Still gathering information]

Публикация от SUDANESE WORLDWIDE✨ (@sudanese_shoutout)

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Автор: Алия Садыкова
Источник: Instagram
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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